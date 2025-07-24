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لبنان

بري للسيسي في ذكرى "23 تموز": مصر كانت ولا تزال مصدر إلهام للعرب

Lebanon 24
24-07-2025 | 07:52
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أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس جمهور مصر العربية عبد الفتاح السيسي، لمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو ( تموز)، وجاء فيها :
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"لمناسبه الذكرى الثالثة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو (تموز) التي جسدت تضحيات مصر شعباً وجيشاً وأرست دعائم جمهورية مصر العربية في إستقلالها وسيادتها وحرية أبنائها وأسست للدور الحقيقي والطليعي لمصر في كل ما يصنع حياتها وحياة أمتنا العربية وشعوبها ، فكانت تلك المحطة التاريخية المجيدة مصدر إلهام لكل الشعوب العربية التواقة للحرية والتقدم والإستقلال.

واضاف: إنني بهذه المناسبة أتقدم بإسمي الشخصي ، وباسم المجلس النيابي اللبناني من سيادتكم ومن خلالكم للشعب المصري الشقيق بأصدق التهاني وأطيب الامنيات ، سائلين المولى سبحانه وتعالى ، أن يَمُن عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى جمهورية مصر العربية شعباً وجيشاً بدوام الإستقرار والمنعة والتقدم والإزدهار".
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