Advertisement

لبنان

افرام علّق على جريمة غزير- المعاملتين: ليس حادثا معزولاً

Lebanon 24
24-07-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1396066-638889756971283858.jpg
Doc-P-1396066-638889756971283858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أكد النائب نعمة افرام أنه "تبلغ بقلق عميق وألم بالغ، نبأ الجريمة البشعة التي أودت بحياة المغدور جورج عبدالله التحومي وزوجته في المعاملتين، والتي هزت الضمير اللبناني وأثارت موجة غضب واستنكار عارم".
Advertisement

وأشار إلى أن "ما حصل ليس حادثا معزولا، بل حلقة دامية في مسلسل العنف المتنقل، الذي يعكس بوضوح حجم التفكك المجتمعي والانهيار الكامل لمشروع الدولة، لا سيما في ما يتعلق بأمن المواطن وسلامته، وسط تفش مروع للفلتان الأمني حتى في قلب المناطق السكنية والسياحية".

ودان بـ"أشد العبارات هذا التسيب المخيف، وهذه الاستباحة المتمادية لحق الإنسان بالحياة الكريمة والآمنة"، داعيا "الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك السريع والحاسم، لكشف الجناة وتوقيفهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، صونا لما تبقى من هيبة الدولة وثقة الناس بها".

وختم: "الرحمة لروحي الضحيتين، وخالص العزاء لعائلة التحومي الكريمة، ولأهالي غزير والمعاملتين وكسروان - الفتوح، وكل لبنان المفجوع بهذا المصاب الأليم".
مواضيع ذات صلة
فريد هيكل الخازن: جريمة المعاملتين صدمة تهزّ الضمير
lebanon 24
24/07/2025 21:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد جريمة غزير.. رابطة مختاري كسروان الفتوح : لتوقيف الفاعل والتشدد بتطبيق القانون
lebanon 24
24/07/2025 21:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد جريمة المعاملتين... القصيفي يطالب بتوقيف الجناة ومحاسبتهم فورًا
lebanon 24
24/07/2025 21:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة تهز منطقة المعاملتين.. قتلوا الزوج وزوجته بهدف السرقة
lebanon 24
24/07/2025 21:39:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:41 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:35 | 2025-07-24
14:31 | 2025-07-24
14:17 | 2025-07-24
14:00 | 2025-07-24
13:34 | 2025-07-24
13:24 | 2025-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24