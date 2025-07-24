افرام علّق على جريمة غزير- المعاملتين: ليس حادثا معزولاً

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أكد النائب أنه "تبلغ بقلق عميق وألم بالغ، نبأ الجريمة البشعة التي أودت بحياة المغدور التحومي وزوجته في المعاملتين، والتي هزت الضمير اللبناني وأثارت موجة غضب واستنكار عارم".وأشار إلى أن "ما حصل ليس حادثا معزولا، بل حلقة دامية في مسلسل العنف المتنقل، الذي يعكس بوضوح حجم التفكك المجتمعي والانهيار الكامل لمشروع الدولة، لا سيما في ما يتعلق بأمن المواطن وسلامته، وسط تفش مروع للفلتان الأمني حتى في قلب المناطق السكنية والسياحية".ودان بـ"أشد العبارات هذا التسيب المخيف، وهذه الاستباحة المتمادية لحق الإنسان بالحياة الكريمة والآمنة"، داعيا " والقضائية إلى التحرك السريع والحاسم، لكشف الجناة وتوقيفهم، وإنزال أشد بحقهم، صونا لما تبقى من هيبة الدولة وثقة الناس بها".وختم: " لروحي الضحيتين، وخالص العزاء لعائلة التحومي الكريمة، ولأهالي والمعاملتين وكسروان - ، وكل المفجوع بهذا المصاب الأليم".