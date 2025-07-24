في كسروان... المباحث الجنائيّة أوقفت السوريّ "علي شليش"

أفادت مصادر أمنيّة، أنّ "المباحث الجنائية المركزية أوقفت السوريّ علي حكمت ، من وملقّب بـ"علي شليش".

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وأضافت المصادر لـ"الجديد"، أنّ "الموقوف دخل الى خلسة مطلع هذا العام بهوية مزورة، وهو مطلوب للدولة بـ4 مذكرات توقيف بتهمة تهريب المخدرات".

وأشارت المصادر الأمنيّة إلى أنّه "تمّ تحديد موقعه في منطقة - الكسليك".