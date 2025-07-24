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لبنان

في كسروان... المباحث الجنائيّة أوقفت السوريّ "علي شليش"

Lebanon 24
24-07-2025 | 14:48
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أفادت مصادر أمنيّة، أنّ "المباحث الجنائية المركزية أوقفت السوريّ علي حكمت عيسى، من اللاذقية وملقّب بـ"علي شليش".
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وأضافت المصادر لـ"الجديد"، أنّ "الموقوف دخل الى لبنان خلسة مطلع هذا العام بهوية مزورة، وهو مطلوب للدولة بـ4 مذكرات توقيف بتهمة تهريب المخدرات".
 
 
وأشارت المصادر الأمنيّة إلى أنّه "تمّ تحديد موقعه في منطقة صربا - الكسليك".
 
 
 
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