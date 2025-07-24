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مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة الـ "أن بي أن""بالطبع سأعود إلى كلما تطلبت الحاجة ذلك...".وعد أطلقه توم براك قبل أن ينهي ثلاثية أيام زيارته الثالثة للبنان.وقبل أن يغادر أطلق رزمة جديدة من المواقف لم يخف فيها تفاؤله قائلا إن هناك فرصة أمام وشدد على أن من واجب الحكومة تنفيذ القانون الذي ينص على حصرية السلاح بيدها محذرا من أن عدم قيامها بخطوات ملموسة في هذا المجال يعني استمرار الغارات في الجنوب وتحليق طائرات مسيرة فوق بيروت.وإذ قال إنه لا توجد مهلة مفتوحة لذلك اعتبر براك أن المهلة الخاصة بالسلاح هي إسرائيلية وليست أميركية.وفي جديد كلامه اعتباره مزارع شبعا أرضا لا قيمة لها قائلا: ذهبت إليها... ظننت أنها مزرعة خيول أصيلة من كنتاكي... علام يتقاتلون؟ لم أفهم الأم.ولكن المفهوم والمعلن أن الموفد الأميركي طار من بيروت إلى باريس حيث يضع مسؤولين فرنسيين في نتائج زيارته لبنان ويجري محادثات أخرى على صلة بسوريا من بينها اجتماع سوري - إسرائيلي أمني برعايته.وللمصادفة يتزامن وجود براك في باريس مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام للعاصمة الفرنسية حيث استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون في الإليزيه وبحث معه في رزمة من الملفات والعناوين ولا سيما تلك المتصلة بتداعيات العدوان على لبنان.في الداخل اللبناني برزت اليوم الجولة التي قام بها مفتي الجمهورية مترئسا وفدا من مفتي المناطق على الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري في إطار تعزيز الوحدة الوطنية.ومن القصر شدد المفتي الشيخ عبداللطيف دريان على أهمية التعاون والتنسيق بين رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.ومن عين التينة وصف مفتي الجمهورية الرئيس بري بأنه ضمانة وطنية صادقة ويعمل بجد لإخراج لبنان من أزماته وتجنيبه الحرب الإسرائيلية.هذا في وقت برز فيه كلام هام لرئيس الجمهورية إعتبر فيه ان الخطأ المميت الذي إرتكبه اللبنانيون في السابق هو الإستقواء بالخارج ضد الاخر في الداخل وقال أنا أريد أن استقوي بشريكي وأخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان.والحرب الإسرائيلية على غزة لا تستريح... هناك يتساقط الأطفال صرعى الجوع في مشهد يدين ليس المعتدي فقط بل كل الصامتين من أقربين وأبعدين على مأساة العصر.فهل تفلح المساعي التفاوضية في احتواء هذه المأساة؟!.على هذا المسار سلمت حركة حماس الوسطاء ردها على مقترح الهدنة وتتولى تل أبيب حاليا درسه وربما تكون الأمور معلقة على نتائج المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف اليوم في إيطاليا مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومبعوث قطري رفيع المستوى.وفي حال تحقيق تقدم كاف ربما يطير ويتكوف إلى الدوحة مع نهاية الأسبوع لهندسة اتفاق أساسه وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة ستين يوما.مقدمة الـ "أم تي في"لبنان يعيش مرحلة ما بعد زيارة توم براك.والمرحلة المذكورة تقضي بأن تنتظر بيروت رد المسؤولين الاسرائيليين على ما قدمته من طروحات للموفد .حتى الان الموقف الاسرائيلي غير واضح.ولكن الأكيد ان لبنان الرسمي لن يكون مرتاحا اذا واصلت اسرائيل مطالبة الحكومة بجدول زمني لتسليم سلاح ينتهي مع نهاية العام. فهل الحكومة في هذا الوارد؟وهل تتجرأ على ذلك؟،أم ستظل تمارس سياسة الهروب الى الامام؟في انتظار الجواب الذي لن يأتي على الارجح، حط رئيس الحكومة في باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحث معه كل الملفات اللبنانية الساخنة، بدءا بملف سلاح حزب الله والوضع في الجنوب وصولا الى التمديد لليونيفيل ومسألة الاصلاحات الاقتصادية. وهو بحث سيظل في الاطار النظري البحت ما دامت السلطات اللبنانية لا تملك جرأة اتخاذ القررار.مقدمة "المنار"شعب ينتصر لدمه، يكابد كأساطير الزمان متغلبا على جوعه وجرحه ووحدته، يسقي عطشه من سيل دمه ويابى ان يراق ماء وجهه، بل يسعى إلى حفظ ما تبقى من أمته التي جف في عروقها كل دم واي شيء من الانسانية، فضلا عن عالم تكثر جعجعته ويعدم طحينه الذي ما راى الفلسطينيون المجوعون منه كسرة خبز رغم اكوام بيانات الاستنكار لمحرقة العصر التي ينفذها الصهيوني برعاية اميركية كاملة.وبكامل الارادة والعزم الذي لا يلين يضرب الفلسطينيون عدوهم حيث استطاعوا اليه سبيلا في القطاع لتكثر الحوادث الصعبة كما يسميها المحتلون واصاباته اليوم في الشجاعية تسعة بحسب اعترافه.والاصعب كان اليوم في الضفة الغربية التي يعتزم العدو ضمها بحسب قرار الكنيست، فضربت بفدائي من ابنائها كل هيبة الامن الصهيوني مع عملية دهس قرب طولكرم اصاب فيها مقاوم تسعة جنود بعضهم بحال حرجة وتوارى عن اجهزة امنية وجيش صهيوني كانوا ولا يزالون باعلى درجات الاستنفار والجهوزية.وفيما يجهز العدو الصهيوني على اطفال غزة وقضيتهم يتجهز الحكم السوري للقاءات على مستويات غير مسبوقة مع الكيان العبري برعاية اميركية في باريس كما ذكرت وكالة رويترز التي حددت الاجتماع المرتقب بين السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني رون ديرمر.وأما من اعلوا شأن العروبة واصالة الاسلام، اليمينون الحافظون للحق الفلسطيني على الدوام، فهم عند عهدهم وعلى زنادهم وباعلى استعداداتهم لدرس خطوات تصعيدية ترفع مستوى الاسناد للشعب الفلسطيني، كما أكد قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.في لبنان تاكيد على الوحدة ونبذ الفتنة حمله وفد المفتين بين بعبدا وعين التينة، واضاف اليه رئيس الجمهورية دعوة الى اغتنام الفرص، مع تأكيده انه يريد الاستقواء بشريكه واخيه بالداخل ضد الخارج ايا كان هذا الخارج، مضيفا اننا لا نزال محصنين بوحدتنا ولن يأخذنا احد الى محل آخر كما قال الرئيسفي المحل النازف – اي الجنوب – عدوانية صهيونية متواصلة بين توغل وتفجير منازل وغارات جديدها واحدة على عيتا ادت الى ارتقاء شهيد.مقدمة الـ "أل بي سي"الحدث بين باريس ودمشق، وبيروت على لائحة الإنتظار.في باريس، يرتقب عقد اجتماع، هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.الاجتماع بين الوزيرين يمهد له المبعوث الأميركي طوم باراك الذي وصل إلى العاصمة الفرنسية.باراك يلتقي غدا وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو.الأجتماع السوري - الإسرائيلي يعقب أحداث السويداء، بعدما كان الأجتماع الأول بين الطرفين في باكو العاصمة الاذربيجانية، قد سبق تلك الأحداث، وهناك من يقول أن فشل اجتماع باكو أدى إلى أندلاع أحداث السويداء.الحدث الثاني في ، رعاية شاملة للنظام السوري الجديد من المملكة العربية : مؤتمر استثماري - سوري في دمشق حيث وقعت المملكة اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية.فصل البرنامج وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته خلال منتدى الاستثمار الذي حضره الرئيس السوري أحمد الشرع، فقال إن المنتدى يتضمن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي.الاهتمام السعودي بسوريا ترجمته المملكة بأنها أبقت على المنتدى على رغم أحداث السويداء، في رسالة بالغة الأهمية لدول في المنطقة وأبرزها ، وحتى للولايات المتحدة الأميركية.لبنانيا، يعكف المسؤولون على تقويم الزيارة المطولة للموفد الاميركي طوم براك ، إذ أمضى في بيروت ثلاثة أيام حافلة باللقاءات وبالرسائل المتعددة التفسير.لبنانيا أيضا، رئيس الحكومة نواف سلام في فرنسا . سلام التقى الرئيس ماكرون.مقدمة "الجديد"وفي الزمن الصعب انطفأ "الضوء الأصفر" على ثمانية عقود ونيفترك عبد الله بو حبيب بصمته الأخيرة فيها على حرب إسرائيل على لبنان حين فعل سلاح دبلوماسية أين منها دبلوماسية اليوم لإنهاء الحرب...أعوام قضاها عبدالله بو حبيب سفيرا في عاصمة القرار الأميركي قبل أن تقوده مسيرته الدبلوماسية الطويلة إلى قصر بسترس وزيرا لخارجية لبنان في أصعب مراحل البلد وأدقها تحمل مرارتها وأقام جسرا دبلوماسيا مع مجلس الأمن ولعب دور الإطفائي لإخماد الحريق الإسرائيلي.ومن خامة رجالات الدولة الوطنيين جهد وبادر مع حزب الله لوقف إطلاق النار وإنزاله عن "شجرة" الإسناد ومن موقع الند للند طالب الموفد الأميركي آموس هوكشتاين ذات لقاء بموقف صريح ضد إسرائيل واعتداءاتها على لبنان لم تنته الحرب.ولكن عبدالله بو حبيب رحل شاهدا على العصر.وفي زمن يقف فيه لبنان عند مفترق طرق مفصلي ومصيري، وأمام مفتي الجمهورية طمأن رئيس الجمهورية بأن لا عودة إلى لغة الحرب، ولا استقواء لشريك في الداخل على شريك آخر كائنا من كان. وما من أحد سيأخذنا إلى مكان آخر.وبدوره أكد المفتي دريان عقب اللقاء أن أقوى سلاح في وجه إسرائيل هو وحدة اللبنانيين...الاستحقاقات الداخلية وارتباطها العضوي بالاستحقاقات الخارجية حملها رئيس الحكومة نواف سلام في باكورة زياراته فرنسا وتحت المظلة الفرنسية.وطقس باريس الماطر استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون على أن يعود إلى بيروت كما قال، بسلسلة التزامات أهمها التجديد لليونفيل، مضافا إليها تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي.أصداء زيارة الموفد الأميركي توم براك إلى بيروت ترددت أصداؤها في باريس حيث افادت معلومات عن سلسلة اجتماعات يعقدها مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ومسؤولين آخرين على ملفات تحظى بعناية الجانبين الفرنسي والأميركي وعلى رأسها التجديد لليونفيل.وعلى خط مواز تحدثت معلومات عن لقاء سوري إسرائيلي مرتقب في فرنسا برعاية براك الاهتمام الأميركي بالملف السوري كأولوية أمنية تقدمه الاهتمام السعودي اقتصادا واستثمارا إذ شهدت العاصمة دمشق انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي بمشاركة أكثر من مئة وثلاثين رجل أعمال جرى خلاله توقيع أربعة وأربعين اتفاقية بقيمة ستة مليارات دولار إضافة إلى الاستثمارات المنفردة اتجهت المملكة نحو سوريا كشريك فاعل في التنمية السورية المستدامة.وكان لهذه الاستثمارات أن تمر عبر لبنان وإلى لبنان وما يحول دون ذلك استمرار الخلاف في شأن سلاح حزب الله وربط السلاح بالدعم والاستثمار وإعادة الإعمار وبطء الانطلاق في تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري بحصر السلاح بيد الدولة... في وقت تضيق فيه الفرص أمام لبنان وعلى حزب الله الذي لا خيار أمامه سوى اتخاذ قرار لمصلحة لبنان أولا وقطع الطريق أمام ما تحوكه إسرائيل ضد بلد لا يملك ترف خوض الحروب مجددا.وربطا وفي ظل الانقسام اللبناني حول حصرية السلاح تقدم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل باقتراح أمام الدولة اللبنانية لإلغاء اللجنة الأمنية بين حزب الله والجيش اللبناني كون السلاح بحسب الجميل فقد وظيفته.وإذ قال رئيس حزب الكتائب إن السلاح سبب وجود إسرائيل لم يشر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان في يوم من الأيام سببا لوجود السلاح.