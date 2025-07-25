معلومات جديدة... هذا ما كُشف عن الطرح الذي قدّمه برّي لبرّاك

كشفت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم، أنّ الطرح الذي عرضه رئيس مجلس النواب امام المبعوث الأميركيّ توم برّاك بالعودة إلى اتفاق وقف النار بوقف وانسحاب مقابل بدء بحصر السلاح اصطدم بمعارضة دولية.

Advertisement

وبحسب المصادر، فإن "لبنان لا يملك أوراق قوة ليشترط المهل وما قاله بارّاك على موقع x يعبر عن حقيقة الموقف الدولي من لبنان". وبحسب المصادر، فإن "لبنان لا يملك أوراق قوة ليشترط المهل وما قاله بارّاك على موقع x يعبر عن حقيقة الموقف الدولي من لبنان".

المصادر نفسها أوضحت أن " عبّر للرئيس سلام عن دعم له كرئيس للسلطة التنفيذية ليواكب المطالب الإصلاحية لاسيما وان فرنسا تحضر لمؤتمر دعم للبنان لا يمكن إنجازه من دون تقدم لبناني ملموس".



