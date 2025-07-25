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لبنان

معلومات جديدة... هذا ما كُشف عن الطرح الذي قدّمه برّي لبرّاك

Lebanon 24
25-07-2025 | 13:39
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كشفت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم، أنّ الطرح الذي عرضه رئيس مجلس النواب نبيه برّي امام المبعوث الأميركيّ توم برّاك بالعودة إلى اتفاق وقف النار بوقف الغارات وانسحاب مقابل بدء لبنان بحصر السلاح اصطدم بمعارضة دولية. 
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وبحسب المصادر، فإن "لبنان لا يملك أوراق قوة ليشترط المهل وما قاله بارّاك على موقع x يعبر عن حقيقة الموقف الدولي من لبنان".
المصادر نفسها أوضحت أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبّر للرئيس سلام عن دعم فرنسا له كرئيس للسلطة التنفيذية ليواكب المطالب الإصلاحية لاسيما وان فرنسا تحضر لمؤتمر دعم للبنان لا يمكن إنجازه من دون تقدم لبناني ملموس".

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