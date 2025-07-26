"إبتسامة داخل المستشفى".. آخر صورة لزياد الرحباني قبل وفاته!

نشر أحد الأطباء صورة للفنان من داخل المستشفى، في لقطة وُصفت بأنها قد تكون الأخيرة له قبل وفاته، حيث ظهر مبتسمًا بهدوء على سرير المرض.

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وكان قد غيّب الموت، اليوم السبت، الفنان اللبناني ، عن عمر ناهز 69 عاماً.