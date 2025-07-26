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لبنان

"إبتسامة داخل المستشفى".. آخر صورة لزياد الرحباني قبل وفاته!

Lebanon 24
26-07-2025 | 14:47
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نشر أحد الأطباء صورة للفنان اللبناني زياد الرحباني من داخل المستشفى، في لقطة وُصفت بأنها قد تكون الأخيرة له قبل وفاته، حيث ظهر مبتسمًا بهدوء على سرير المرض.
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وكان قد غيّب الموت، اليوم السبت، الفنان اللبناني زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عاماً.
 
وعُلم أنّ سبب وفاة الفنان الكبير زياد الرحباني، هو تشمّع في الكبد.
 
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