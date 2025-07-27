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لبنان
باسيل عن الرياضة في البترون: نطمح ان نصبح في الدرجة الاولى
Lebanon 24
27-07-2025
|
05:44
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علّق رئيس "
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
على واقع الرياضة في قضاء البترون، وذلك خلال حضوره فعاليات سباق الرالي، حيث قال:"نطمح إلى أن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة".
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وفي كلامه عبر الـ "LBC"، أشار
باسيل
إلى أنّ "البترون تتميز برياضة كرة الطائرة ونأمل هذا العام مع نادي البترون ان نفوز ببطولة
لبنان
. اليوم هناك ايضا البيتش فولي بول وسيتظم بطولة لبنان هذا العام في الميناء في البترون كما سيشارك نادي البترون ببطولة غرب آسيا".
أكمل: "في البترون هناك ملعب فوتبول وهناك ميني فوتبول. تطور الرياضة في المدينة يذهب باتجاه كرة السلة وقد أصبحنا في الدرجة الثانية في هذه الرياضة ونطمح ان نصبح في الدرجة الاولى".
وتابع: "في البترون هناك اكبر نادي رماية واليوم هناك ٢٠٠ شخص يتبارون ببطولة تنظم في البترون. هناك ايضا hiking street على درب المسيلحة وهو المسار الوحيد من البحر الى تتورين بطول ٣٠ كلم. عندما انشأنا سد المسيلحة اشترطنا على المتعهد ان يساعدنا اول ١٢ كلم من درب المسيلحة، وقد توقف العمل بالسد بسبب عدم وجود التمويل من الدولة بعد ثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ وهو يحتاج إلى بضعة ملايين ولا يزال هناك إضافة إلى أعمال التغليف المحطة والشبكة وغيرها".
كما أشار إلى البرامج الرياضية التي سيتم تنظيمها قريبًا، موضحًا أن "سباق ماراتون سينظم ويضم ٧٠٠ مشارك كما اننا نحضر Rally Paper سيرا على الاقدام ويفترض ان يكون اما في ايلول او تشرين، اضافة الى هذا نعمل على مسارات ل hiking سنطلقها في نهاية الصيف في حامات وسيدة النورية وغيرها ونعمل ايضا على إيجاد تمويل لإقامة Biking Trail من البربارة، المدفون ليصل الى انفه".
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