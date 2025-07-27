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لبنان
وداع رسمي للوزير عبدالله بو حبيب.. ووسام استحقاق مذهب من عون
Lebanon 24
27-07-2025
|
12:28
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منح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
وزير الخارجية
الراحل الدكتور عبدالله بو حبيب وسام الاستحقاق اللبناني المذهب خلال الصلاة عن راحة نفسه، التي ترأسها مطران
بيروت
بولس عبد الساتر ممثلا البطريرك
الماروني
مار بشارة بطرس الراعي
، عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في كاتدرائية مار جرجس بيروت.
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وفي كلمة تلاها الوزير يوسف رجي باسم رئيس الجمهورية، أشار إلى أن الراحل "شكّل صورة مشرقة للديبلوماسية
اللبنانية
"، وأنه "خدم
لبنان
بإخلاص في أدق المراحل، محافظًا على السيادة ومناصرًا لقضايا الوطن في المحافل الدولية".
ولفت إلى أن بو حبيب "قاد الديبلوماسية اللبنانية في ظروف بالغة الصعوبة، لا سيما خلال الحرب
الإسرائيلية
الأخيرة، فكان حكيماً وصاحب مواقف سيادية رصينة".
الرقيم البطريركي الذي تلي خلال القداس أشاد بمزايا الراحل، مستعرضاً مسيرته المهنية من البنك الدولي إلى السفارة اللبنانية في
واشنطن
، فمناصبه الوزارية والجامعية ومبادراته الفكرية، مؤكداً أن بو حبيب "ترك إرثاً ديبلوماسياً وفكرياً مميزاً، وكان صوتاً معتدلاً ساعياً للحوار، محباً لعائلته ووطنه".
وتحدثت باسم العائلة ابنته ميليا أمل بو حبيب، مستذكرة مزاياه الإنسانية وقدرته على "بناء الجسور والاستماع بانفتاح"، مشيرة إلى إخلاصه وتواضعه حتى أيامه الأخيرة.
وقد حضر الصلاة وجنازة الوداع عدد كبير من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والنيابية، من بينهم وزراء ونواب حاليون وسابقون، وسفراء، ورجال فكر وإعلام، إضافة إلى أفراد العائلة والمحبين. وبعد الصلاة، نقل جثمان الراحل إلى بلدته رومية حيث ووري في الثرى.
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