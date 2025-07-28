الفرزلي استقبل مفتي راشيا: لتكريس العيش الواحد وتعزيز الوحدة الوطنية

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استقبل مجلس النواب السابق في دارته في جب جنين، مفتي الشيخ الدكتور وفيق ، يرافقه بلديات قلعة ياسر خليل وأعضاء الاتحاد، حيث جرى عرض للشؤون والحاجات التنموية لمنطقة راشيا.وأكد المفتي حجازي عقب اللقاء أن "الزيارة جاءت في إطار التشاور حول قضايا منطقة راشيا والبقاع، وسبل تعزيز العيش الواحد والوحدة الوطنية والسلم الأهلي"، مشددًا على "أهمية تنفيذ مشاريع خدماتية تلبي تطلعات أبناء المنطقة، وضرورة انسجام السلطات الرسمية الثلاث لحماية الاستقرار الداخلي ومنع العدو من استغلال الثغرات للنيل من وحدة وسيادته".وأشار حجازي إلى أن "أبدى حرصًا كبيرًا على وحدة الوطن، وأكد أهمية تطبيق بكامل بنوده باعتباره الضامن لبناء دولة سيدة حرة مستقلة".، أثنى الفرزلي على ما طرحه المفتي حجازي، مؤكدًا "أهمية تكريس مفهوم العيش الواحد كركيزة للاستقرار"، ومجدّدًا التزامه "دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات".