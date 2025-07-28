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لبنان

الفرزلي استقبل مفتي راشيا: لتكريس العيش الواحد وتعزيز الوحدة الوطنية

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:38
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 استقبل نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي في دارته في جب جنين، مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، يرافقه رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال ياسر خليل وأعضاء الاتحاد، حيث جرى عرض للشؤون الوطنية العامة والحاجات التنموية لمنطقة راشيا.
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وأكد المفتي حجازي عقب اللقاء أن "الزيارة جاءت في إطار التشاور حول قضايا منطقة راشيا والبقاع، وسبل تعزيز العيش الواحد والوحدة الوطنية والسلم الأهلي"، مشددًا على "أهمية تنفيذ مشاريع خدماتية تلبي تطلعات أبناء المنطقة، وضرورة انسجام السلطات الرسمية الثلاث لحماية الاستقرار الداخلي ومنع العدو الصهيوني من استغلال الثغرات للنيل من وحدة لبنان وسيادته".

وأشار حجازي إلى أن الفرزلي "أبدى حرصًا كبيرًا على وحدة الوطن، وأكد أهمية تطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده باعتباره الضامن لبناء دولة سيدة حرة مستقلة".

من جهته، أثنى الفرزلي على ما طرحه المفتي حجازي، مؤكدًا "أهمية تكريس مفهوم العيش الواحد كركيزة للاستقرار"، ومجدّدًا التزامه "دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات".


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