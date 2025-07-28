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لبنان

"لقاء سيدة الجبل": الازدواجية التي يعيشها لبنان باتت تعيق حياة كل لبناني

Lebanon 24
28-07-2025 | 06:57
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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي بمشاركة الشيخ عباس يزبك، في مقر الاشرفيه حضورياً والكترونياً، وأصدر المجتمعون ،بيانا، قالو فيه : "بقدر ما ينظر "لقاء سيدة الجبل" بعين الأمل لتجربة الرئيس أحمد الشرع في سوريا، بقدر ما يُذكّر الجميع بأن لبنان له حصة وازنة في انتصار سوريا الجديدة على النظام الماضي القاتل من خلال دماء شهدائنا وانتفاضة الاستقلال 2005، لذلك، يرى "اللقاء" أن الرئيس الشرع يتحمّل مسؤولية حماية سوريا، كل سوريا، وعدم التفرقة بين منطقة وأخرى أو فريق وآخر".
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ورأوا ان "نجاح تجربة الرئيس الشرع ينعكس ايجابا على الاستقرار الفعلي في لبنان".

أضاف البيان :" على بعد أيام من موعد تجديد القرار 1701 من قبل مجلس الأمن الدولي، يطالب "لقاء سيدة الجبل" بإعطاء كامل الصلاحيات للقوة الدولية العاملة في إطار هذا القرار من أجل تنفيذه على مساحة كل لبنان، من دون تمييز بين شمال وجنوب الليطاني".

واعتبر البيان "إن الازدواجية التي يعيشها لبنان معلقا بين السلم والحرب باتت تعيق ليس فقط بناء الدولة إنما حياة كل لبناني في لبنان والخارج".  
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