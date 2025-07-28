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لبنان

إعتصام في ساحة بريتال إحتجاجاً على انقطاع المياه

Lebanon 24
28-07-2025 | 08:35
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نفذ أهالي بريتال، إعتصاماً في ساحة البلدة، إحتجاجاً على انقطاع المياه.
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