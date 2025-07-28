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لبنان

خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-07-2025 | 15:19
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قالت مصادر مالية إن احتياطات مصرف لبنان تواصل "انتعاشها" التدريجي، مشيرة إلى أنَّ البنك المركزي استطاع خلال عام واحد، وتحديداً بين تموز 2024 وتموز 2025، أن يُراكم ما يناهز الـ1.20 مليار دولار من إجمالي احتياطي ناهز الـ11.5 مليار دولار.
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وردّت المصادر هذا الأمر إلى الآليات التي يعتمدها البنك المركزي لشراء الدولار من دون التأثير على سعر الصرف الذي ما زال ثابتاً عند حدود الـ89500 ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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