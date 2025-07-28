خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان

قالت مصادر مالية إن احتياطات تواصل "انتعاشها" التدريجي، مشيرة إلى أنَّ استطاع خلال عام واحد، وتحديداً بين 2024 وتموز 2025، أن يُراكم ما يناهز الـ1.20 مليار دولار من إجمالي احتياطي ناهز الـ11.5 مليار دولار.

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وردّت المصادر هذا الأمر إلى الآليات التي يعتمدها البنك المركزي لشراء الدولار من دون التأثير على سعر الصرف الذي ما زال ثابتاً عند حدود الـ89500 .