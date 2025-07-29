Advertisement

لبنان

الإنفصام المستمر.. متى يفتح الزواج المدني باب الدولة المدنية؟

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
29-07-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1397861-638893762238614985.jpg
Doc-P-1397861-638893762238614985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُمنع عقده داخل البلاد، ويُعترف به فقط إذا عُقد في الخارج. هذه ليست أحجية، إنما عن واقع الزواج المدني في لبنان نتحدث. ففي عام 2025، لا يزال هذا الموضوع محطّ جدل واسع، اجتماعياً ثقافياً ودينياً. ففي حين تعلو الصرخات لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية بهدف فرض المساواة بين جميع المواطنين، لا يزال الزواج المدني يقابل بـ"لا" كبيرة على الصعيدين الرسمي والديني.
Advertisement
النظام الطائفي في لبنان هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه كل القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الإرث وحضانة الأطفال. ولأن القانون اللبناني لا يجيز عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية، يجد المواطنون أنفسهم مجبرين إمّا على الرضوخ للأمر الواقع أو السفر نحو الخارج حيث يسمح بعقد الزواج المدني، وهنا المفارقة هي أن السلطات اللبنانية تعترف به بعد عقده.
لماذا إذاً هذا الإنفصام؟ فاستناداً إلى أحكام المادة 25 من القرار 60 ل.ر. الصادر في عام 1936، لا يُعتبر الزواج المدني مخالفاً للنظام العام في لبنان، إذ يعترف القانون اللبناني بصحته بعد عقده في الخارج وفقاً للأصول القانونية المتبعة في بلد الانعقاد.
 
من هنا، تبقى قبرص الوجهة الأكثر شيوعًا لعقد الزواج المدني، حيث تُعترف هذه العقود دوليًا وتُسجّل في السجلات اللبنانية كزواج مدني. ورغم هذا الاعتراف الرسمي، يظل الاعتراف العملي بهذه العقود محدودًا، خاصة فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الدينية مثل إجراءات الطلاق، حضانة الأطفال، أو حتى مسائل الإرث، مما يُنشئ طبقة إضافية من التعقيد للمتزوجين مدنيًا في الخارج.
 
وعلى الرغم من الدعم الشعبي المتزايد، تواجه مسألة تشريع الزواج المدني عقبات كبيرة، أبرزها المعارضة الدينية التي تعارض تشريع هذا الزواج.
 
كما أن ورقة الزواج المدني غالباً ما تستخدم في المزايدات السياسية، مما يحول دون أي تقدم حقيقي في التشريع، خاصة وأن الأحزاب السياسية  في لبنان غالبًا ما تتجنب الانخراط في نقاشات قد تُغضب قواعدها الطائفية.
 
وعلى الرغم من وجود مشاريع قوانين مقترحة لتشريع الزواج المدني على مدار سنوات، إلا أنها لم تحظَ بالدعم الكافي لتمريرها في المجلس النيابي، بسبب غياب الإرادة السياسية لدى القوى المهيمنة التي تفضل الحفاظ على الوضع الراهن.
 
ختاماً، تجربة الزواج المدني في الخارج، التي أصبحت أكثر شيوعًا، تُجبر النظام اللبناني على التعامل مع واقع جديد يتطلب حلولًا قانونية تتناسب مع تطلعات المواطنين.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
اكتشاف علمي يفتح باب الأمل لعلاج السمنة وأمراض القلب
lebanon 24
29/07/2025 15:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حاسبيني في اللقاء الـ14 لملتقى التأثير المدني: دولة المواطنة تقتضي وقف ضرب المفاهيم المؤسّسة للدّولة
lebanon 24
29/07/2025 15:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران بالأمم المتحدة: إسرائيل تتعمد استهداف المنشآت المدنية وقتل المدنيين
lebanon 24
29/07/2025 15:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية تفتح باب التوظيف لقيادات هيئة إدارة السير
lebanon 24
29/07/2025 15:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2025-07-29
08:12 | 2025-07-29
08:09 | 2025-07-29
08:06 | 2025-07-29
08:04 | 2025-07-29
08:01 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24