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لبنان

عازور تستقبل وفد بلدية فيلبرو الفرنسية

Lebanon 24
29-07-2025 | 06:07
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استقبلت بلدة عازور في قضاء جزين رئيس بلدية فيلبرو الفرنسية جان-باتيست أومونيك، في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدتين، بدعوة من رئيس البلدية وجمعية "Les Libanais en Yvelines"، وبرعاية النائبة غادة أيوب. وشارك في اللقاء عدد من الشخصيات البلدية والسياسية والاغترابية، وتخلله احتفال رسمي وعشاء قروي.
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أكد رئيس بلدية عازور جوزيف عازوري أهمية الاتفاقية التي تشمل مشاريع صحية وبيئية وسياحية بدعم من الجالية اللبنانية في فيلبرو. كما شدد رئيس بلدية فيلبرو على عمق العلاقة التاريخية بين لبنان وفرنسا، معلناً عن تقديم حافلة لتحويلها إلى عيادة طبية متنقلة.

من جهتها، ثمّنت النائبة غادة أيوب المبادرات الاغترابية والفرنسية تجاه جزين، مشيرة إلى تخصيص 50 ألف يورو لتمويل مشاريع إنمائية على ثلاث سنوات، ومؤكدة أن هذه الشراكة هي بداية لمسار تعاون مستدام.
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