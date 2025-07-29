عازور تستقبل وفد بلدية فيلبرو الفرنسية

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استقبلت بلدة عازور في رئيس بلدية فيلبرو جان-باتيست أومونيك، في إطار اتفاقية الشراكة بين البلدتين، بدعوة من رئيس البلدية وجمعية "Les Libanais en Yvelines"، وبرعاية النائبة . وشارك في اللقاء عدد من الشخصيات البلدية والسياسية والاغترابية، وتخلله احتفال رسمي وعشاء قروي.أكد رئيس بلدية عازور أهمية الاتفاقية التي تشمل مشاريع صحية وبيئية وسياحية بدعم من في فيلبرو. كما شدد رئيس بلدية فيلبرو على عمق العلاقة التاريخية بين وفرنسا، معلناً عن تقديم حافلة لتحويلها إلى عيادة طبية متنقلة.من جهتها، ثمّنت النائبة غادة المبادرات الاغترابية والفرنسية تجاه ، مشيرة إلى تخصيص 50 ألف لتمويل مشاريع إنمائية على ثلاث سنوات، ومؤكدة أن هذه الشراكة هي بداية لمسار تعاون مستدام.