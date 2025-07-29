خلافاً للتسريبات.. "رأي بري" معروف

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قال مصدر سياسي لـ" "، إنّ لديه طرح ورأي مختلف تماماً عما يسري تسريبه والحديث عنه بشأن حصر سلاح " " وما يحكى عن وضع جدول زمني مرتبط بذلك.وأوضح المصدر أنّ معروف برأيه الواضح بشأن الملف المذكور، وهو يعمل وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.