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لبنان

خلافاً للتسريبات.. "رأي بري" معروف

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-07-2025 | 08:26
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قال مصدر سياسي لـ"لبنان24"، إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه طرح ورأي مختلف تماماً عما يسري تسريبه والحديث عنه بشأن حصر سلاح "حزب الله" وما يحكى عن وضع جدول زمني مرتبط بذلك.
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وأوضح المصدر أنّ الرئيس بري معروف برأيه الواضح بشأن الملف المذكور، وهو يعمل وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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