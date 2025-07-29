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لبنان
خلافاً للتسريبات.. "رأي بري" معروف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-07-2025
|
08:26
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قال مصدر سياسي لـ"
لبنان24
"، إنّ
رئيس مجلس النواب نبيه بري
لديه طرح ورأي مختلف تماماً عما يسري تسريبه والحديث عنه بشأن حصر سلاح "
حزب الله
" وما يحكى عن وضع جدول زمني مرتبط بذلك.
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وأوضح المصدر أنّ
الرئيس بري
معروف برأيه الواضح بشأن الملف المذكور، وهو يعمل وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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