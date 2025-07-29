موفد من الرئيس جوزاف عون يزور جمعية المرسلين الموارنة مهنئًا بعهدها الجديد

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استقبل لجمعية المرسلين اللبنانيين ، الأب الياس سليمان، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، موفدًا من الرئيس ، لتقديم التهاني بمناسبة انطلاق عهد جديد للجمعية، وذلك بحضور مجلس المشيرين العامين وعدد من الآباء والمهنئين.وقد نقل صفير تحيات وتمنياته بالتوفيق، فيما شكر الأب العام رئيس الجمهورية على لفتته، مؤكدًا أن الجمعية تضع إمكاناتها كافة في والانتشار بتصرف الرئاسة، دعمًا لمسيرة بناء دولة الحق والسيادة.وخلال الزيارة، أجرى صفير اتصالًا بالرئيس هنّأ الأب العام مباشرة، معبرًا عن محبته وتقديره. وفي ختام اللقاء، دوّن صفير كلمة باسم الرئيس في السجل التذكاري للجمعية.