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لبنان

موفد من الرئيس جوزاف عون يزور جمعية المرسلين الموارنة مهنئًا بعهدها الجديد

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:29
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استقبل الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، الأب الياس سليمان، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، موفدًا من الرئيس العماد جوزاف عون، لتقديم التهاني بمناسبة انطلاق عهد جديد للجمعية، وذلك بحضور مجلس المشيرين العامين وعدد من الآباء والمهنئين.
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وقد نقل صفير تحيات الرئيس عون وتمنياته بالتوفيق، فيما شكر الأب العام رئيس الجمهورية على لفتته، مؤكدًا أن الجمعية تضع إمكاناتها كافة في لبنان والانتشار بتصرف الرئاسة، دعمًا لمسيرة بناء دولة الحق والسيادة.

وخلال الزيارة، أجرى صفير اتصالًا بالرئيس عون الذي هنّأ الأب العام مباشرة، معبرًا عن محبته وتقديره. وفي ختام اللقاء، دوّن صفير كلمة باسم الرئيس في السجل التذكاري للجمعية.
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