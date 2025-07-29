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لبنان

دجاج فاسد هُرّب من سوريا إلى لبنان.. إليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:29
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 صادرت دورية من جمارك القاع نحو ٥٠٠ كيلوغرام من الدجاج الفاسد المهرب من سوريا، والذي يتم إدخاله إلى الأراضي اللبنانية بواسطة دراجات نارية، من دون أي شروط صحية أو تبريد مناسب، ليوزع لاحقا في الأسواق.
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وقد تم ضبط الكمية خارج البلدة، حيث تم إتلافها في حضور عناصر من الجمارك وبلدية القاع.

وحذر رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر، المواطنين "من شراء الدجاج المهرّب والفاسد"، وشدد على "أن جميع محلات بيع الدجاج داخل بلدة القاع تلتزم ببيع دجاج غير فاسد من مصادر لبنانية موثوقة ومراقبة".
 
 
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