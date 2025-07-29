جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء.. وموضوع حصرية السلاح أحد أبرز بنود النقاش

أفادت معلومات للـLBCI أن جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء ستُعقد عند الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء.

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وبحسب المعلومات، سيكون موضوع حصرية السلاح أحد أبرز بنود .