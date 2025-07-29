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لبنان
كلام فرنسي عن لبنان.. ما مضمونه؟
Lebanon 24
29-07-2025
|
13:50
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اعتبر
وزير الخارجية
الفرنسي
جان نويل بارو
، مساء اليوم الثلاثاء، أنّه "على
السلطات اللبنانية
إظهار أن
لبنان دولة
قوية".
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ودعا "
الحكومة اللبنانية
إلى القيام بإصلاحات".
وشدد أنّه على
إسرائيل
الانسحاب من النقاط الخمس في
جنوب لبنان
.
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