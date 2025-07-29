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لبنان

كلام فرنسي عن لبنان.. ما مضمونه؟

Lebanon 24
29-07-2025 | 13:50
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اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مساء اليوم الثلاثاء، أنّه "على السلطات اللبنانية إظهار أن لبنان دولة قوية". 
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ودعا "الحكومة اللبنانية إلى القيام بإصلاحات".


وشدد أنّه على إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان
 

 
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