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لبنان

توفير مبالغ

Lebanon 24
29-07-2025 | 17:18
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تسعى دوائر المالية لتوفير المبالغ المطلوبة للمُضي قدماً في دفع مستحقات منحة العسكرييِّن في الخدمة أو التقاعد دون انقطاع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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