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لبنان

وزير معني بالزيارة.. غاب ام غُيِّب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2025 | 02:15
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كان لافتاً، غياب وزير الطاقة جو الصدي عن الوفد الرئاسي الذي وصل امس الى الجزائر برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
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وسألت المصادر: كيف يمكن تغييب وزير اساسي عن هذه الزيارة، خصوصاً وان موضوع النفط والغاز هو واحد من أهم المواضيع التي ستطرح على جدول اعمال اللقاءات، حيث كانت المعلومات الصحافية قد أشارت الى ان زيارة رئيس الجمهورية الى الجزائر ستشقّ الطريق لعدد كبير من التسهيلات لصالح لبنان في مجالات النفط والغاز؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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