وزير معني بالزيارة.. غاب ام غُيِّب

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كان لافتاً، غياب عن الوفد الرئاسي الذي وصل امس الى برئاسة رئيس الجمهورية .وسألت المصادر: كيف يمكن تغييب وزير اساسي عن هذه الزيارة، خصوصاً وان موضوع هو واحد من أهم المواضيع التي ستطرح على جدول اعمال اللقاءات، حيث كانت المعلومات الصحافية قد أشارت الى ان زيارة رئيس الجمهورية الى الجزائر ستشقّ الطريق لعدد كبير من التسهيلات لصالح في مجالات والغاز؟