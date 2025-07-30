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لبنان

مُنع عن العمل.. محضر ضبط بحق صاحب ملحمة

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:10
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنها "بدأت حملة مشتركة مع باقي الوزارات، بناء على توجيهات وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط، بالتنسيق والتعاون التام مع محافظ الجنوب والجهات الأمنية في المنطقة، لتكثيف عمل مراقبي ومفتشي الوزارات في الجنوب، على أن تمتد الحملة على كافة الاراضي اللبنانية لاحقا".
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وأشارت الى أنه "انطلقت صباح امس، فرق مشتركة من مفتشي مصالح الاقتصاد والصحة والزراعة في محافظة الجنوب، بتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو، بحملة رقابية مكثفة على المؤسسات الغذائية، الملاحم، الأفران ومحال بيع الدجاج، بمؤازرة قوة من المكتب الإقليمي لجهاز الأمن العام في الجنوب بهدف التثبت من التزامهم بمعايير الشروط الصحية لسلامة الغذاء" .

 

ولفتت الى أنه في "حصيلة جولات المفتشين في اليوم الأول للحملة التي شملت 20 مؤسسة غذائية في سوق صيدا التجارية، تم تنظيم محضري ضبط بحق ملحمة وفرن لعدم التزامهما بالقواعد العامة لسلامة الغذاء، وتوقيفهما الفوري عن العمل لحين تسوية أوضاعهما وفق المعايير المطلوبة. كما تم توجيه إنذارين بحق صاحب مسلخ لبيع الدجاج ومحل لبيع الالبان والاجبان، مع اعطاء مهلة زمنية لتنفيذهما الاجراءات الصحية اللازمة، وتنبيهات وملاحظات لعشر مؤسسات بهدف تحسين شروط استمرارية عملها".

 

وذكر البيان أن "الحملة التي بدأت في مدينة صيدا، ستتسع في الأيام المقبلة لتشمل قضاءي صور وجزين".
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