ضاهر: التشكيلات القضائية تعيدُ بعضاً من التوازن إلى الدولة

رأى النائب أن "التشكيلات القضائيّة تعيد بعضاً من التوازن الى الدولة"، وقال: "هنيئاً لمجلس الأعلى على ما أنجز، خصوصاً أنّها ضمّت أسماء تملك رصيداً من المصداقيّة، على رأسها القاضي سامي صادر الذي عُيّن مدعيًا عامًا لجبل ، وقد عرفنا فيه الاستقامة والكفاءة، وهو مدعاة فخر لزحلة والبقاع".

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وفي منشور له عبر حسابه على منصة "آكس"، اليوم الأربعاء، أضاف : "نأمل أن تكون التشكيلات بداية الطريق للنهوض بالقضاء، مع تشديدنا على ضرورة إقرار قانون استقلاليّة القضاء في أسرع وقت، من دون أن تفوتنا الإشادة بالجهد الذي يبذله وزير العدل ".