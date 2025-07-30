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لبنان

ضاهر: التشكيلات القضائية تعيدُ بعضاً من التوازن إلى الدولة

Lebanon 24
30-07-2025 | 12:52
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رأى النائب ميشال الضاهر أن "التشكيلات القضائيّة تعيد بعضاً من التوازن الى الدولة"، وقال: "هنيئاً لمجلس القضاء الأعلى على ما أنجز، خصوصاً أنّها ضمّت أسماء تملك رصيداً من المصداقيّة، على رأسها القاضي سامي صادر  الذي عُيّن مدعيًا عامًا لجبل لبنان، وقد عرفنا فيه الاستقامة والكفاءة، وهو مدعاة فخر لزحلة والبقاع".
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وفي منشور له عبر حسابه على منصة "آكس"، اليوم الأربعاء، أضاف الضاهر: "نأمل أن تكون التشكيلات بداية الطريق للنهوض بالقضاء، مع تشديدنا على ضرورة إقرار قانون استقلاليّة القضاء في أسرع وقت، من دون أن تفوتنا الإشادة بالجهد الذي يبذله وزير العدل عادل نصار".
 
 
 
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