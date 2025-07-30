جديد ملف سلاح "الحزب".. أمرٌ لن تقبله واشنطن

قالت مصادر دبلوماسية عبر قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، إنَّ لن تقبل بمناقشة حصر سلاح " " من دون اقراره ضمن جدول زمني واضح، واضعة الرسمي هذه المرة أمام مسؤولياته.

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بدورها، قالت تحدّثت مصادر سياسية عن "انقسامٍ حول جلسة الحكومة المخصصة للسلاح، وذلك بين فريقٍ يدعو للنقاش من دون تصويت يتيح لحزب الله الحضور، وآخر يضغط لإقرار آلية زمنية، فيما يسعى رئيس الحكومة لتقدم مدروس يراعي التصعيد الدولي دون تفجير الحكومة".

وكشفت القناة أن "وزراء سيحضرون جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، بينما لم يحسم بعد الحزب حضوره أم لا بانتظار استكمال التشاور".