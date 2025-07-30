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لبنان

جديد ملف سلاح "الحزب".. أمرٌ لن تقبله واشنطن

Lebanon 24
30-07-2025 | 14:04
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قالت مصادر دبلوماسية عبر قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، إنَّ واشنطن لن تقبل بمناقشة حصر سلاح "حزب الله" من دون اقراره ضمن جدول  زمني واضح، واضعة لبنان الرسمي هذه المرة أمام مسؤولياته.
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بدورها، قالت تحدّثت مصادر سياسية عن "انقسامٍ حول جلسة الحكومة المخصصة للسلاح، وذلك بين فريقٍ يدعو للنقاش من دون تصويت يتيح لحزب الله الحضور، وآخر يضغط لإقرار آلية زمنية، فيما يسعى رئيس الحكومة نواف سلام لتقدم مدروس يراعي التصعيد الدولي دون تفجير الحكومة".
 
وكشفت القناة أن "وزراء حركة أمل سيحضرون جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، بينما لم يحسم بعد الحزب حضوره أم لا بانتظار استكمال التشاور".
 
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