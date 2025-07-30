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لبنان

محاولة قتل داخل منزل في البقاع.. المتورطون "سارقون"!

Lebanon 24
30-07-2025 | 14:21
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أقدم مجهولون على اقتحام منزل في بعلبك وسرقة مبلغ مالي هناك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
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وذكرت المعلومات أنَّ السارقين حاولوا خنق فتاة كانت موجودة داخل المنزل بعدما اعتدوا بالضرب على والدتها "ع.م.".
 
وعلى الأثر، بادرت السيدة وابنتها إلى تقديم شكوى في مخفر بعلبك، وبوشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.
 
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