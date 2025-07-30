محاولة قتل داخل منزل في البقاع.. المتورطون "سارقون"!

أقدم مجهولون على اقتحام منزل في وسرقة مبلغ مالي هناك، وفق ما أفادت مندوبة " " في .

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وذكرت المعلومات أنَّ السارقين حاولوا خنق فتاة كانت موجودة داخل المنزل بعدما اعتدوا بالضرب على والدتها "ع.م.".

وعلى الأثر، بادرت السيدة وابنتها إلى تقديم شكوى في مخفر بعلبك، وبوشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.