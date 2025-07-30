Advertisement

لبنان

معلومات.. "سوق سوداء" جديدة في لبنان!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2025 | 14:39
A-
A+
Doc-P-1398686-638895086039190870.jpg
Doc-P-1398686-638895086039190870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ "سوقاً سوداء مرتبطة بطوابع السير، عادت لتنشط مُجدداً لاسيما مع تصاعد أعداد محاضر الضبط التي تم تسطيرها في حق المواطنين خلال اليومين الماضيين".
Advertisement
 
وذكرت المصادر أنَّ جهات عمدت إلى استغلال "طوابع السير" لجني أرباح منها من خلال بيعها للمواطنين بمبالغ تفوق قيمتها، خصوصاً بعدما باتت غير متوافرة في المكاتب والمراكز التي كان المواطنون يدفعون محاضر الضبط عبرها، وأضافت: "على سبيل المثال، فإن 10 طوابع سير سعرها مليون ليرة، لكن هناك جهات تبيعها بـ2 مليون ليرة كحد أدنى".
 
في المُقابل، علِمَ "لبنان24" أنَّه بالإمكان دفع محاضر السير فوراً داخل "المفارز" التابعة لقوى الأمن الداخلي، حيث تتوافر فيها "الطوابع المحددة" لذلك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": معلومات عن سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في البابلية
lebanon 24
31/07/2025 00:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل الإسرائيلي: اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية "بقعة سوداء في تاريخ فرنسا"
lebanon 24
31/07/2025 00:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة... ماذا حلّ بـ "بطل" فضيحة "الخيانة العالمية"؟
lebanon 24
31/07/2025 00:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة عن "ضربة إيران".. أميركا أسقطت أكثر من 182 طناً من المتفجرات "في دقائق"!
lebanon 24
31/07/2025 00:30:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-07-30
16:46 | 2025-07-30
16:44 | 2025-07-30
16:32 | 2025-07-30
16:21 | 2025-07-30
16:14 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24