معلومات.. "سوق سوداء" جديدة في لبنان!

كشفت معلومات " " أنَّ "سوقاً سوداء مرتبطة بطوابع السير، عادت لتنشط مُجدداً لاسيما مع تصاعد أعداد محاضر الضبط التي تم تسطيرها في حق المواطنين خلال اليومين الماضيين".

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وذكرت المصادر أنَّ جهات عمدت إلى استغلال "طوابع السير" لجني أرباح منها من خلال بيعها للمواطنين بمبالغ تفوق قيمتها، خصوصاً بعدما باتت غير متوافرة في المكاتب والمراكز التي كان المواطنون يدفعون محاضر الضبط عبرها، وأضافت: "على سبيل المثال، فإن 10 طوابع سير سعرها مليون ليرة، لكن هناك جهات تبيعها بـ2 مليون ليرة كحد أدنى".

في المُقابل، علِمَ "لبنان24" أنَّه بالإمكان دفع محاضر السير فوراً داخل "المفارز" التابعة لقوى الأمن الداخلي، حيث تتوافر فيها "الطوابع المحددة" لذلك.