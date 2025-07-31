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لبنان

"إنماء طرابلس والميناء" هنأت الجيش بعيده: مؤسسة رائدة تحمي السلم الأهلي

Lebanon 24
31-07-2025 | 01:41
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هنأت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" في بيان، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش رودولف هيكل بعيد الجيش، مثنيةً على "دور هذه المؤسسة الرائدة التي تحمي السلم الأهلي وتحفظ الاستقرار والأمن".
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ودعت إلى "الوقوف وراء الجيش الذي لطالما قدم الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن والمواطنين وقدم الشهداء على مذبح الوطن، هذا الجيش الذي كان وسيبقى رمزاً للتضحية والعطاء والوفاء".

كما أثنت على "جهود قائد الجيش في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والذي لا يألو جهداً من أجل صون كرامة الوطن في ظل التحديات والصعوبات التي نمر بها".
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