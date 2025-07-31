"إنماء طرابلس والميناء" هنأت الجيش بعيده: مؤسسة رائدة تحمي السلم الأهلي

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هنأت " والميناء" في بيان، رئيس الجمهورية وقائد الجيش بعيد الجيش، مثنيةً على "دور هذه المؤسسة الرائدة التي تحمي السلم الأهلي وتحفظ الاستقرار والأمن".ودعت إلى "الوقوف وراء الجيش الذي لطالما قدم والنفيس في سبيل حماية الوطن والمواطنين وقدم على مذبح الوطن، هذا الجيش الذي كان وسيبقى رمزاً للتضحية والعطاء والوفاء".كما أثنت على "جهود في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والذي لا يألو جهداً من أجل صون كرامة الوطن في ظل التحديات والصعوبات التي نمر بها".