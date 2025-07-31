المطران ابراهيم مهنئاً الجيش بعيده الثمانين: كنت ولا تزال صمام امان الوطن وحصنه المنيع

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هنأ رئيس اساقفة وزحلة والبقاع للروم المطران إبراهيم مخايل إبراهيم وضباطه وأفراده بمناسبة العيد الثمانين لتأسيس الجيش، مؤكداً أن هذه كانت ولا تزال صمام أمان الوطن وحصنه المنيع في مواجهة التحديات والأزمات.وأشار المطران إبراهيم في بيان التهنئة إلى التضحيات الجسام التي قدّمها الجيش على مدى ثمانية عقود من الزمن في سبيل حماية والدفاع عن سيادته ووحدته، مثمّناً الدور البطولي لعناصره في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والفتن.ولفت المطران إبراهيم إلى أن الجيش بقي صامداً وموحداً بالرغم من كل الأزمات التي عصفت بلبنان، وظل الأمل الوحيد المتبقي لدى اللبنانيين في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن هذه الروح الوطنية تشكل مصدر قوة وإلهام لكل أبناء الوطن.كما دعا المطران إبراهيم جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش ودعمه معنوياً ومادياً، تعزيزاً لقدرته على مواصلة رسالته الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وختم مؤكداً ثقته بأن الجيش سيبقى المؤسسة الجامعة والضامنة للسلم الأهلي، ومعبّراً عن اعتزازه وفخره بانتماء لبنان إلى مدرسة الجيش في التضحية والشرف والوفاء.