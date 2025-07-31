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لبنان
جلسة تشريعية لمجلس النواب.. وهذا ما أقره
Lebanon 24
31-07-2025
|
04:15
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أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً.
وبدأت الجلسة العامة التشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
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وقبيل الجلسة، اعتبر النائب سليم الصايغ في حديث للـmtv أنه "لا يمكن إعادة هيكلة المصارف إذا لم نحدد ما هي
الفجوة
المالية لذلك فإنّ الموضوعين مرتبطان ولدينا فرصة أن نكون على السكة الصحيحة اليوم".
وعن التشكيلات القضائيّة، قال: "يكفي أن يقول الوزير إنّه لم يتعاطَ بالتشكيلات وترك الموضوع لمجلس
القضاء
الأعلى فهذا أمر يُسجَّل وصدمة إيجابيّة لعودة انتظام الحياة
الديمقراطية
في البلد وسلطة المعايير القانونية فوق الجميع".
بدوره، قال
النائب قاسم هاشم
إن "الأولوية لإجبار العدو
الإسرائيلي
على الإنسحاب من الأراضي اللبناني ووقف عدوانه".
وأضاف: "الأساس حفظ سيادة وكرامة
لبنان
وإلزام
إسرائيل
بوقف النار وكلّ ما نرى أنّه مصلحة لبنانية سنتمسّك به وننطلق من مقاربته في مختلف الأمور".
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