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لبنان

البعريني محذرًا: شدّوا الأحزمة وتموّنوا... الأسوأ قادم

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:26
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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس":
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"شدوا الأحزمة وتحضروا للأسوأ، كل المعلومات تدل على أن هناك فريقًا سيذهب للانتحار ويأخذ البلد معه، لذلك أتوجه للعكاريين واللبنانيين وأقول: "تموّنوا ولا تستهتروا، فالقادم سيء والندم لن ينفع. في حرب الإسناد خرجنا نصف سالمين أما في حرب الانتحار المقبلة لا نعرف كيف سنخرج من هذا النفق".
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