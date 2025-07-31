البعريني محذرًا: شدّوا الأحزمة وتموّنوا... الأسوأ قادم

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كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس":"شدوا الأحزمة وتحضروا للأسوأ، كل المعلومات تدل على أن هناك فريقًا سيذهب للانتحار ويأخذ البلد معه، لذلك أتوجه للعكاريين واللبنانيين وأقول: "تموّنوا ولا تستهتروا، فالقادم سيء والندم لن ينفع. في حرب الإسناد خرجنا نصف سالمين أما في حرب الانتحار المقبلة لا نعرف كيف سنخرج من هذا النفق".