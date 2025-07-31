دمشق ترسل قافلة مساعدات غذائية وإغاثية إلى السويداء

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قالت ، الخميس، إن "قافلة مساعدات مكوّنة من 47 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية تتجه من إلى مدينة ".وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين ، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر.وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق ، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ. (سكاي نيوز)