Advertisement

لبنان

دمشق ترسل قافلة مساعدات غذائية وإغاثية إلى السويداء

Lebanon 24
31-07-2025 | 07:21
A-
A+

Doc-P-1398980-638895687300950979.jpg
Doc-P-1398980-638895687300950979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وكالة الأنباء السورية، الخميس، إن "قافلة مساعدات مكوّنة من 47 شاحنة تحمل مواد غذائية وإغاثية تتجه من دمشق إلى مدينة السويداء".
Advertisement
وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 تموز ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأزهر الشريف: تسيير قافلة إغاثية عاجلة محملة بأدوية ومساعدات غذائية إلى قطاع غزة
lebanon 24
31/07/2025 17:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قافلة مساعدات إنسانية تضم مواد غذائية وطبية وسلال إيواء تستعد للدخول إلى السويداء (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/07/2025 17:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: انطلاق قافلة مساعدات من دمشق إلى السويداء برفقة وفد وزاري يضم وزير الصحة
lebanon 24
31/07/2025 17:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قافلة مساعدات من الهلال الأحمر السوري تصل إلى السويداء
lebanon 24
31/07/2025 17:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:35 | 2025-07-31
10:30 | 2025-07-31
10:28 | 2025-07-31
10:26 | 2025-07-31
10:22 | 2025-07-31
10:17 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24