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لبنان

الصمد: الجيش يبقى من المؤسسات القليلة الضامنة للوحدة والاستقرار

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:08
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هنأ رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد الجيش اللبناني بمناسبة عيده ال80، منوها بالمؤسسة العسكرية التي "كانت من المؤسسات القليلة في البلد الضامنة لوحدة لبنان والحفاظ عليه في مواجهة التحديات".
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ودعا  الى "رفع الحظر عن تسليح الجيش وضرورة تزويده بالمعدات والعتاد اللازم الذي يمكنه من تأدية دوره الرئيسي في حماية الحدود وصد اي اعتداء خارجي عليه".

واكد "ضرورة عدم تحميل الجيش فوق طاقته اي اعباء اضافية وان تؤدي السلطة السياسية دورها المطلوب منها في حماية الاستقرار الداخلي، على ان يتفرغ الجيش لدوره في حماية لبنان من الاخطار الخارجية الكثيرة التي تهدده على اكثر من صعيد".
(الوكالة الوطنية)
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