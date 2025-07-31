الصمد: الجيش يبقى من المؤسسات القليلة الضامنة للوحدة والاستقرار

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(الوكالة الوطنية)

هنأ رئيس والداخلية والبلديات النائب بمناسبة عيده ال80، منوها بالمؤسسة العسكرية التي "كانت من المؤسسات القليلة في البلد الضامنة لوحدة والحفاظ عليه في مواجهة التحديات".ودعا الى "رفع الحظر عن تسليح الجيش وضرورة تزويده بالمعدات والعتاد اللازم الذي يمكنه من تأدية دوره في حماية الحدود وصد اي اعتداء خارجي عليه".واكد "ضرورة عدم تحميل الجيش فوق طاقته اي اعباء اضافية وان تؤدي السلطة السياسية دورها المطلوب منها في حماية الاستقرار الداخلي، على ان يتفرغ الجيش لدوره في حماية لبنان من الاخطار الخارجية الكثيرة التي تهدده على اكثر من صعيد".