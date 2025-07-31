Advertisement

لبنان

قائد الجيش وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1399009-638895731597597351.png
Doc-P-1399009-638895731597597351.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لمناسبة ذكرى شهداء الجيش، إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع الوطني، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة لبنان وسيادته واستقلاله.
Advertisement
 كما  وضعت وفود عسكرية  أكاليل من الزهر باسم قائد الجيش العماد رودولف هيكل على النصب التذكارية في قيادات المناطق والقوات الجوية والبحرية، وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: الرئيس اللواء فؤاد شهاب، العماد جان نجيم، اللواء عادل شهاب، العماد إميل البستاني، العماد اسكندر غانم، العماد حنا سعيد، العماد إبراهيم طنوس، العماد فكتور خوري. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ممثل قائد الجيش يضع إكليلًا من الزهر على ضريح العماد فيكتور خوري
lebanon 24
31/07/2025 17:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الشهداء في الجزائر عربون تقدير واحترام لتضحياتهم
lebanon 24
31/07/2025 17:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون يضع إكليلاً من الزهر أمام نصب الشهداء في وزارة الدفاع لمناسبة عيد الجيش
lebanon 24
31/07/2025 17:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 12 مسلحا فلسطينيا حاولوا نصب كمين أمس لخطف جنود في قطاع غزة
lebanon 24
31/07/2025 17:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:35 | 2025-07-31
10:30 | 2025-07-31
10:28 | 2025-07-31
10:26 | 2025-07-31
10:22 | 2025-07-31
10:17 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24