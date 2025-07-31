قائد الجيش وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش

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وضع العماد رودولف هيكل، لمناسبة ذكرى الجيش، إكليلًا من الزهر على نصب شهداء الجيش في ، تكريمًا لأرواحهم الطاهرة وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة وسيادته واستقلاله.كما وضعت وفود عسكرية أكاليل من الزهر باسم قائد الجيش العماد رودولف هيكل على النصب التذكارية في قيادات المناطق والقوات الجوية والبحرية، وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: الرئيس اللواء ، العماد جان نجيم، اللواء عادل ، العماد إميل ، العماد اسكندر غانم، العماد حنا سعيد، العماد إبراهيم طنوس، العماد فكتور . (الوكالة الوطنية)