في صور.. إطلاق نار على دورية من الجمارك والجيش يتدخل

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أفادت مندوبة " " بتعرض دورية من لاطلاق نار من قبل مهربي التبغ عند احد المداخل الفرعية لمخيم البص بمحاذاة المؤدي إلى مدينة صور.وعلى الأثر، اضطر الجيش إلى التدخل فقطع الطريق حفاظاً على سلامة المارة واستقدم تعزيزات الى المنطقة.