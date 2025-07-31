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لبنان

في صور.. إطلاق نار على دورية من الجمارك والجيش يتدخل

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض دورية من الجمارك لاطلاق نار من قبل مهربي التبغ عند احد المداخل الفرعية لمخيم البص بمحاذاة الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينة صور.
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وعلى الأثر، اضطر الجيش إلى التدخل فقطع الطريق حفاظاً على سلامة المارة واستقدم تعزيزات الى المنطقة.
 
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