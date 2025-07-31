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لبنان

الخير: لن يُبنى وطن سليم ما دام السلاح خارج يد الدولة

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:21
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توجه النائب أحمد الخير بتحية تقدير إلى "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودعوته في عيد الجيش إلى قرار تاريخي يعيد إلى الدولة هيبتها، ويفوض الجيش وحده حمل السلاح عنا كلنا".
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وقال لمناسبة عيد الجيش :" لن نكون في "وطن واعد" ما لم يكن "السلاح واحد" .. بيد الجيش اللبناني فقط"، موجها "10452 تحية لكل جندي في عيد الجيش".
 
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