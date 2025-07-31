شاحنة تسقط على سيارة في البترون... إصابة شخص وحالة من الذعر

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وقع حادث سير مروع على طريق رأس نحاش البترونية، إثر انزلاق شاحنة تابعة لإحدى شركات بيع المياه وانقلابها ما أدى إلى سقوطها فوق سيارة كانت تمر في المكان.وعلى الفور هرعت فرق اللبناني إلى موقع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية لأحد الجرحى ميدانياً. (الوكالة الوطنية)