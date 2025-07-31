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لبنان

عبد المسيح: لا ضمانة بوجه العدوان إلا سلاح الجيش

Lebanon 24
31-07-2025 | 11:59
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X": "كل الدعم لكلام فخامة الرئيس العماد جوزاف عون في عيد الجيش: "فلنحتمِ جميعاً خلفَ الجيش"، لأنه ما من ضمانة بوجه العدوان إلا سلاح المؤسسة العسكرية، ولا دولة من دون جيش عمادها العدالة والمصلحة العامة".
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