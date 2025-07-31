عبد المسيح: لا ضمانة بوجه العدوان إلا سلاح الجيش

كتب النائب عبر حسابه على منصة "X": "كل الدعم لكلام فخامة الرئيس في عيد الجيش: "فلنحتمِ جميعاً خلفَ الجيش"، لأنه ما من ضمانة بوجه العدوان إلا سلاح ، ولا دولة من دون جيش عمادها العدالة والمصلحة العامة".

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