"لبنان الحر": لا هواء لباسيل

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بعد غياب دام سنوات، حلّ رئيس " "النائب ، ضيفًا على برنامج "صار الوقت" الذي يعده ويقدّمه الإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة الـ " ".وقد لوحظ أن "إذاعة الحرّ"، الناطقة باسم" "، امتنعت عن نقل الحلقة، واكتفت ببث الأغاني خلال وقت ، رغم أنها اعتادت على نقل كافة الحلقات سابقًا.ووفق مصادر معنية فان قرار عدم نقل هذه الحلقة بالذات اتخذ بسبب المواقف الاخيرة لباسيل والتي تطاول فيها بشكل شخصي على رئيس " القوات" الدكتور .