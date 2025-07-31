Advertisement

لبنان

"لبنان الحر": لا هواء لباسيل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-07-2025 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1399160-638895957603512664.jpeg
Doc-P-1399160-638895957603512664.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد غياب دام سنوات، حلّ رئيس "التيار الوطني الحر"النائب جبران باسيل، ضيفًا على برنامج "صار الوقت" الذي يعده ويقدّمه الإعلامي مارسيل غانم عبر شاشة الـ "mtv". 
Advertisement

وقد لوحظ أن "إذاعة لبنان الحرّ"، الناطقة باسم"حزب القوات اللبنانية"، امتنعت عن نقل الحلقة، واكتفت ببث الأغاني خلال وقت العرض، رغم أنها اعتادت على نقل كافة الحلقات سابقًا.

ووفق مصادر معنية فان قرار عدم نقل هذه الحلقة بالذات اتخذ بسبب المواقف الاخيرة لباسيل والتي تطاول فيها بشكل شخصي على رئيس " القوات" الدكتور سمير جعجع.
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
باسيل "dispensé" في امتحان "التيار الوطني الحرّ"
lebanon 24
01/08/2025 02:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر": زياد الرحباني كان عنواناً للفن الملتزم قضايا الإنسان
lebanon 24
01/08/2025 02:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
درغام: "الوطني الحر" متمسك بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين
lebanon 24
01/08/2025 02:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ "الوطني الحر" في البترون: نرفض التصويت بأوراق من خارج القائمقامية
lebanon 24
01/08/2025 02:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-07-31
16:29 | 2025-07-31
16:17 | 2025-07-31
15:32 | 2025-07-31
15:26 | 2025-07-31
15:13 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24