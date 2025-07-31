جنبلاط استقبل وفداً من الجماعة الإسلامية

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استقبل "التقدمي الإشتراكي" السابق في كليمنصو، وفداً من في ضم أمين عام الجماعة طقوش، رئىيس علي بو ياسين، عضو المكتب السياسي والمسؤول السياسي في إقليم الخروب فواز، عضو المكتب السياسي الحاج عمر سراج والمسؤول السياسي في المهندس أسامة ابو مراد، بحضور عضوي كتلة اللقاء النائبين هادي أبو الحسن وبلال عبدالله وأمين السرّ العام في الإشتراكي ظافر ناصر.وجرى البحث خلال اللقاء بآخر المستجدات المحلية والاقليمية.كما عبّر الوفد عن التقدير الكبير لمواقف التي جنّبت لبنان أي تهديد لأمنه واستقراره، وحصّنت الموقف الوطني في وجه الفتنة.