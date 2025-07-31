باسيل: علينا طمأنة "حزب الله" بأننا جميعاً في موقع حمايته

قال رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب "لديّ خوف من عودة السين سين، وطلبت من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر ".

Advertisement

وأضاف للـ"أم تي في" أنّه "في العام 2014، احتلت داعش جزءاً من وقتلت وذبحت عددا من عناصر الجيش، ونخشى من تكرار هذا السيناريو عند الحدود".

وتابع: "علينا طمأنة " " بأننا جميعاً في موقع حمايته، وسحب كل الذرائع من أجل تسليم السلاح للجيش".

وقال باسيل: "أنا خائف على كل اللبنانيين ممّا يحصل في سوريا وليس فقط على ، وشاهدنا الاحتقان في لبنان بعد أحداث السويداء".

وعن التعيينات، قال: "نراهم اليوم كيف يتقاسمون الجبنة في التعيينات، ونحن أقصينا أنفسنا عن الحكومة لأنه لم نكن لنقبل بما قبل به الآخرون و"نحنا ما منمشي بالصف".