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لبنان

باسيل: علينا طمأنة "حزب الله" بأننا جميعاً في موقع حمايته

Lebanon 24
31-07-2025 | 15:09
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قال رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل "لديّ خوف من عودة السين سين، وطلبت من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سوريا".
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وأضاف باسيل للـ"أم تي في" أنّه "في العام 2014، احتلت داعش جزءاً من لبنان وقتلت وذبحت عددا من عناصر الجيش، ونخشى من تكرار هذا السيناريو عند الحدود".
 
 
وتابع: "علينا طمأنة "حزب الله" بأننا جميعاً في موقع حمايته، وسحب كل الذرائع من أجل تسليم السلاح للجيش".
 
 
وقال باسيل: "أنا خائف على كل اللبنانيين ممّا يحصل في سوريا وليس فقط على المسيحيين، وشاهدنا الاحتقان في لبنان بعد أحداث السويداء".
 
 
وعن التعيينات، قال: "نراهم اليوم كيف يتقاسمون الجبنة في التعيينات، ونحن أقصينا أنفسنا عن الحكومة لأنه لم نكن لنقبل بما قبل به الآخرون و"نحنا ما منمشي بالصف".
 
 
واعتبر باسيل أنّ "كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم موزون، والمشكلة هي في الالتزامات والوعود التي أعطيت في السابق"، وأضاف: "كلنا نعلم كيف جاء هذا العهد لتنفيذ أجندة معيّنة".
 
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