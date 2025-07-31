زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء

علم " "من مصادر شديدة الاطلاع ان زيارة الى هدا المساء واجتماعه مع رئيس الجمهورية والزيارة المرتقبة لرئيس المجلس النيابي الى قبل نهاية الاسبوع، هي من ضمن المساعي الجارية لايجاد مخرج لموضوع "حصرية السلاح" قبيل انعقاد جلسة الثلاثاء المقبل.

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ووفق المعلومات التي حصل عليها" 24"، فانه جاري العمل على صيغة توفيقية تكون مقبولة "محليا" من دون معرفة صداها الدولي مسبقا".