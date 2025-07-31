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لبنان

زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2025 | 15:32
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علم "لبنان 24"من مصادر شديدة الاطلاع ان زيارة النائب محمد رعد الى القصر الجمهوري هدا المساء واجتماعه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والزيارة المرتقبة لرئيس المجلس النيابي الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع، هي من ضمن المساعي الجارية لايجاد مخرج لموضوع "حصرية السلاح" قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل.
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ووفق المعلومات التي حصل عليها" لبنان 24"، فانه جاري العمل على صيغة توفيقية تكون مقبولة "محليا" من دون معرفة صداها الدولي مسبقا".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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