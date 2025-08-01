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لبنان

4 شهداء جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية في الأمس

Lebanon 24
01-08-2025 | 03:31
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شنّ الجيش الإسرائيلي، عصر أمس الخميس، غارات استهدفت منطقة الجرمق – المحمودية في جنوب لبنان، إلى جانب إلقاء قنابل مضيئة فوق الوزاني.
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وحسب مندوبة "لبنان24"، فقد أدت الغارات إلى استشهاد 4 أشخاص، من بينهم حسن محمد الحرشي، من بلدة سحمر - البقاع الغربي، والشهيد ناصيف العبد بهجة.
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