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لبنان

سلام في عيد الجيش: لا إنقاذ للبنان إلا بحصر السلاح

Lebanon 24
01-08-2025 | 01:20
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لمناسبة عيد الجيش، في الاول من آب، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على "أكس": "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد.
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في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار.
فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا".

أضاف:" ولا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقًا لما نصّ عليه اتفاق الطائف، والبيان الوزاري لحكومتنا".
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