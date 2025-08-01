سلام في عيد الجيش: لا إنقاذ للبنان إلا بحصر السلاح

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لمناسبة عيد الجيش، في الاول من آب، كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على "أكس": "جيش واحد لشعب واحد في وطن واحد.في عيده، تحية اكبار لجيشنا الأبيّ، لتضحيات أفراده ورتبائه، ولشهدائه الأبرار.فهو عنوان سيادتنا ورمز استقلالنا والحصن الحصين لأمننا".أضاف:" ولا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده، ولا استقرار إلا ببسط سلطة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وفقًا لما نصّ عليه ، والبيان الوزاري لحكومتنا".