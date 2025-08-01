إقفال بور غير مرخّصة في سقي التبانة بالشمع الأحمر

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نفذت القوى الأمنية حملة ميدانية في منطقة سقي – أغلقت خلالها عدداً من البور غير المرخصة وختمتها بالشمع الأحمر، حسب مندوبة " ".وتأتي هذه الخطوة بعد توجيه سلسلة من الإنذارات لأصحاب تلك البور المخالفة طالبتهم فيها بتسوية أوضاعهم القانونية إلا أنهم لم يستجيبوا خلال المهلة المحددة.