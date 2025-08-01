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لبنان
ضباب ورياح ناشطة.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
Lebanon 24
01-08-2025
|
05:38
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا يرتفع معها موج البحر.
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وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، وتبقى الرياح ناشطة بخاصة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر (لحدود ١.٥متر).
السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل ، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا يرتفع معها موج البحر.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، وتنشط الرياح أحياتا.
الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.
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