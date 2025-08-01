اللواء لاوندس لأهالي ضحايا المرفأ: لن نوفر جهداً في سبيل العدالة

زار وفد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ ، لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، قبل ظهر اليوم في مبنى ، مطالبين بـ "تنفيذ مذكرات التوقيف فور صدورها، وتوفير الحماية الأمنية للمواطنين خلال مسيرة الرابع من آب".

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وخلال اللقاء، أكد اللواء الركن لاوندس أن " لن توفر يوما في سبيل تطبيق القانون"، مضيفًا: "نحن أبناء العدالة، وسنذهب إلى النهاية كي يبقى الأمل بالعدالة قائما، ولكي لا يتكرر ما حصل في الرابع من آب".



وقد عبر الوفد، وفق بيان قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية، عن ثقته الكاملة باللواء الركن لاوندس، وقال الوفد: "منذ تسلمكم المسؤولية، لمسنا تغييرا ملموسا وشعرنا ببارقة "أمل" أعادت إلينا بعض الثقة بهذا الوطن"، معربين عن أملهم "في الوصول إلى العدالة وكشف الحقيقة كاملة".



من جانبه، رحب اللواء الركن إدكار لاوندس بالوفد، معبرا عن "تضامنه العميق مع عائلات الضحايا"، وقال: "فقدانكم لأحبائكم في هذه المأساة الوطنية يمسنا جميعا. وتأكيدا على التزامنا، تأخذون وعدا مني بأننا سننفذ كل ما يطلب منا ضمن صلاحياتنا، لأننا وجدنا لخدمة الناس".



كماوجه الوفد في ختام اللقاء، دعوة إلى اللواء الركن لاوندس للمشاركة في عن أرواح الضحايا، والمشاركة أيضا في نشاط المخصص لإطلاق اسم "شارع ضحايا 4 آب على أحد شوارع بيروت، تخليدا لذكراهم.