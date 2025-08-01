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لبنان

اللواء لاوندس لأهالي ضحايا المرفأ: لن نوفر جهداً في سبيل العدالة

Lebanon 24
01-08-2025 | 06:52
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زار وفد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، قبل ظهر اليوم في مبنى المديرية العامة، مطالبين بـ "تنفيذ مذكرات التوقيف فور صدورها، وتوفير الحماية الأمنية للمواطنين خلال مسيرة الرابع من آب".
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وخلال اللقاء، أكد اللواء الركن لاوندس أن "المديرية العامة لأمن الدولة لن توفر يوما في سبيل تطبيق القانون"، مضيفًا: "نحن أبناء العدالة، وسنذهب إلى النهاية كي يبقى الأمل بالعدالة قائما، ولكي لا يتكرر ما حصل في الرابع من آب".
 
وقد عبر الوفد، وفق بيان قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية، عن ثقته الكاملة باللواء الركن لاوندس، وقال الوفد: "منذ تسلمكم المسؤولية، لمسنا تغييرا ملموسا وشعرنا ببارقة "أمل" أعادت إلينا بعض الثقة بهذا الوطن"، معربين عن أملهم "في الوصول إلى العدالة وكشف الحقيقة كاملة".
 
من جانبه، رحب اللواء الركن إدكار لاوندس بالوفد، معبرا عن "تضامنه العميق مع عائلات الضحايا"، وقال: "فقدانكم لأحبائكم في هذه المأساة الوطنية يمسنا جميعا. وتأكيدا على التزامنا، تأخذون وعدا مني بأننا سننفذ كل ما يطلب منا ضمن صلاحياتنا، لأننا وجدنا لخدمة الناس".
 
كماوجه الوفد في ختام اللقاء، دعوة إلى اللواء الركن لاوندس للمشاركة في القداس الإلهي عن أرواح الضحايا، والمشاركة أيضا في نشاط يوم الأحد المخصص لإطلاق اسم "شارع ضحايا 4 آب على أحد شوارع بيروت، تخليدا لذكراهم.
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