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لبنان

في الكورة.. العثور على "جثة شابة" داخل منزل!

Lebanon 24
01-08-2025 | 15:36
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عثر على الشابة "ر.ش" البالغة من العمر 45 عاماً جثة هامدة داخل منزلها في منطقة الكورة.
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وعلى الأثر، تم نقل الجثة إلى مستشفى الكورة في وقت حضرت فيه الأجهزة الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها.
 
 
 
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