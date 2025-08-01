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لبنان
في الكورة.. العثور على "جثة شابة" داخل منزل!
Lebanon 24
01-08-2025
|
15:36
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عثر على الشابة "ر.ش" البالغة من العمر 45 عاماً جثة هامدة داخل منزلها في
منطقة الكورة
.
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وعلى الأثر، تم نقل الجثة إلى
مستشفى الكورة
في وقت حضرت فيه
الأجهزة الأمنية
إلى المكان وباشرت تحقيقاتها.
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