في الكورة.. العثور على "جثة شابة" داخل منزل!

عثر على الشابة "ر.ش" البالغة من العمر 45 عاماً جثة هامدة داخل منزلها في .

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وعلى الأثر، تم نقل الجثة إلى في وقت حضرت فيه إلى المكان وباشرت تحقيقاتها.