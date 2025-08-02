Advertisement

لبنان

في شتورا.. أول إشارة ضوئية ذكية

Lebanon 24
02-08-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1399716-638897267738864865.jpg
Doc-P-1399716-638897267738864865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمّ اليوم السبت تركيب أول إشارة ضوئية ذكية في لبنان وذلك في بلدة شتورا. 
Advertisement

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس بلدية شتورا العقيد ميشال مطران لـ "لبنان 24" أن "إشارات المرور تُدار بناءً على تحليل الفيديو عبر كاميرات تراقب حركة السيارات اي ان الكاميرا تكتشف عدد المركبات أو كثافة السير، ومن خلالها يتم ضبط توقيت الإشارة مثل تمديد أو تقصير مدة الضوء الأخضر بشكل ذكي".
مواضيع ذات صلة
القوات الإسرائيلية تلقي قذائف ضوئية في عيتا الشعب و"مقنبلات" في سهل مارون الراس
lebanon 24
02/08/2025 14:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر يعلن بدء تشغيل ماسحات ضوئية في مرفأي بيروت وطرابلس
lebanon 24
02/08/2025 14:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يُطلق قذائف ضوئية في الأجواء بين بلدتي بليدا وميس الجبل
lebanon 24
02/08/2025 14:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الرد الإيراني... هذا أوّل ما نشره خامنئي
lebanon 24
02/08/2025 14:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-02
07:01 | 2025-08-02
06:59 | 2025-08-02
06:50 | 2025-08-02
06:44 | 2025-08-02
06:32 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24