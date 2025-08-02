في شتورا.. أول إشارة ضوئية ذكية

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تمّ اليوم السبت تركيب أول إشارة ضوئية ذكية في وذلك في بلدة شتورا.وفي هذا الإطار، أوضح رئيس بلدية شتورا العقيد لـ " " أن "إشارات المرور تُدار بناءً على تحليل الفيديو عبر كاميرات تراقب حركة السيارات اي ان الكاميرا تكتشف عدد المركبات أو كثافة السير، ومن خلالها يتم ضبط توقيت الإشارة مثل تمديد أو تقصير مدة الضوء الأخضر بشكل ذكي".