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لبنان

قبيسي: الكلام والتهويل بالحرب للأسف هو كلام داخلي

Lebanon 24
02-08-2025 | 05:43
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 نظّم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" الإقليم الجنوبي، لقاءً سياسياً إنمائياً في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار في المصيلح حضره النواب هاني قبيسي وعلي عسيران وميشال موسى وناصر جابر، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة بسام طليس، ورؤساء عدد من الاتحادات البلدية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية.
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 وهنأ النائب قبيسي البلديات، رؤساء وأعضاء، منوهًا بدور البلديات في صنع التنمية وتمكين الناس.
 

وقال: "من واجبنا أن نسعى الى إنماء قرانا على مختلف المستويات، فالتنمية على مختلف المستويات والتحرير هما اولويتان لدى كتلة التنمية النيابية، داعياً البلديات الى تطبيق القانون في القرى والى ممارسة دورها في هذا الاطار، وخاصة ضبط الفوضى، لافتا الى انه لا يمكن ان يكون هناك حياة مستقرة مع الفوضى وعدم الإنضباط وعدم الالتزام بالقانون".


واشار الى أن "الرئيس نبيه بري لم ولن يترك جهداً الا وبذله من أجل التنمية في الجنوب ، ومن خلال البلديات نستطيع الإطلالة على المجتمع بصورة حضارية".


واعتبر أن "اشاعة اجواء الفوضى هو هدف خارجي يسعى من اجل تدمير مجتمع المقاومة"، مشيدا بدور الاغتراب في تحقيق التنمية، داعياً المجالس البلدية الى "التفاعل والتشاور والتشارك مع كافة القوى الاهلية والفاعليات المقيمة والمغتربة من اجل صنع وتحقيق التنمية".

وإستغرب "لغة التهويل وتعميم ثقافة الخوف بين اللبنانيين"، سائلا: "متى توقفت الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان؟ ومتى كانت إسرائيل حملاً وديعاً ؟ ، وكيف نطمئن لمن يقتل ويبيد الشعب الفلسطيني؟ ، ويريدون من لبنان التخلي عن عناصر قوته التي يدافع بها عن نفسه وعن سيادته لبنان وعن إستقلاله وحريته وكرامة أبنائه. الملف السياسي في لبنان على المستوى الاصلاحي يسير بالاتجاه الصحيح، ويكاد يكتمل، والرئيس بري سعى ويسعى لتحصين لبنان وحماية الوحدة الوطنية، وان الكلام والتهويل بالحرب للأسف هو كلام داخلي، فمن يعمم لغة الحرب والتهويل للأسف هو متآمر على لبنان".

واعتبر ان "المسار التفاوضي مع الجانب الاميركي، و رغم كل ما يشاع لم يصل الى حائط مسدود كما يحاول البعض الاشارة، فالوطن بخير وسيكون بخير طالما الوحدة الوطنية متينة، وطالما ان المجتمع محصن بوجه أي فتنة".
 
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