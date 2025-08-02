الحواط: لا تضيّعوا الوقت

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"ينتظر اللبنانيون من جلسة الثلاثاء المقبل التي طال انتظارها قراراً واضحاً لا يقبل التأويل بتسليم السلاح غير الشرعي وفق برنامج زمني محدّد ينفّذ في مهلة زمنية قصيرة، تطبيقاً للدستور ولإتفاق ".تابع: "بذلك تنطلق مسيرة قيام الدولة، وبدونه نستمرّ في المأساة والجحيم".ختم: "مسؤولية وطنية مصيرية تقع على عاتق رئيس الجمهورية ومجلس الوزرا . لا تضيّعوا الوقت … ولا تضيّعوا ".