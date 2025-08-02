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لبنان

الحواط: لا تضيّعوا الوقت

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:06
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كتب النائب زياد الحواط، اليوم السبت، عبر حسابه على منصة "اكس":
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"ينتظر اللبنانيون من جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل التي طال انتظارها قراراً واضحاً لا يقبل التأويل بتسليم السلاح غير الشرعي وفق برنامج زمني محدّد ينفّذ في مهلة زمنية قصيرة، تطبيقاً للدستور ولإتفاق الطائف". 

تابع: "بذلك تنطلق مسيرة قيام الدولة، وبدونه نستمرّ في المأساة والجحيم". 

ختم: "مسؤولية وطنية مصيرية تقع على عاتق رئيس الجمهورية ومجلس الوزرا .  لا تضيّعوا الوقت … ولا تضيّعوا لبنان".
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